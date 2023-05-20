Ветеран Донбасса пожелал военному эксперту Пухову "оторвать пятую точку от кресла" и лично побывать в Бахмуте

Телевизионным экспертам, которые сомневаются в информации, получаемой непосредственно с передовой, стоит не полениться и лично побывать в Бахмуте. Тогда они смогут прочувствовать на себе реальную ситуацию в зоне боевых действий, считает ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин, и смогут подкрепить свои слова фактами.

Ветеран прокомментировал высказывания эксперта РСМД и создателя Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, который в эфире RTVi назвал «манипуляцией» сообщения главы ЧВК «Вагнер» о ситуации в Бахмуте и на флангах этого направления. По словам Пухова, Евгений Пригожин может «показывать ситуацию более драматичной», чем она есть на самом деле, когда говорит о том, что российские военные бросили стратегически важные высоты на флангах Бахмутского направления.

Александр Матюшин напомнил Пухову, что есть простой и эффективный способ убедиться в том, говорит ли Пригожин правду.

«Что касается всевозможных экспертов, таких как Руслан Пухов, которые сидят в тихой спокойной Москве, могу пожелать им одно — не полениться, оторвать свою пятую точку от теплого кресла, выйти из зоны комфорта, отказаться от стейка с кровью и выйти на передовую, в Бахмут, и там на себе прочувствовать все то, что они называют «манипуляцией», — предложил ветеран Донбасса. — Понять, где сражается самое боеспособное подразделение российских сил — ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин сообщил, что на фоне продвижения ЧВК «Вагнер» в городе, на флангах Бахмутского направления возникла очень опасная ситуация — отряды 2-го гвардейского армейского корпуса ВС РФ, которым «вагнеровцы» передали оборону флангов, после незначительного «наката» ВСУ бросили высоты и, согласно заявлению Минобороны РФ, «совершили тактическую перегруппировку на более выгодные позиции для обороны». Бизнесмен через пресс-службу обратился к министру обороны и главе Генштаба с просьбой «хоть как-нибудь продержаться», чтобы штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в Бахмуте не оказались в окружении.

Заявления Пригожина о «повальном бегстве» отрядов 2АК вызвали широкий резонанс: Минобороны РФ подключило лояльные медиаресурсы в соцсетях, чтобы попытаться дезавуировать слова главы ЧВК «Вагнер» и оправдать «тактическую перегруппировку» под Берховкой. Вероятно, ту же роль сыграл в эфире RTVi и Руслан Пухов, который долгие годы сотрудничает с Минобороны РФ и входит в Общественный совет при военном ведомстве.