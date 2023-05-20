Зеленский прилетел в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию, где примет участие в заключительном этапе саммита G7 в Хиросиме.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите дистанционно, буквально накануне в этом заверяли представители СНБО, также в японском МИДе до последнего настаивали, что президент Украины не приедет. Тем не менее, после появления Зеленского на саммите Лиги арабских государств накануне стало очевидно, что международное турне главы государства продолжается.

Позже МИД Японии выпустил сообщение, в котором заявляется, что Зеленский выразил "сильное" желание присоединиться к встрече "большой семерки" лично.