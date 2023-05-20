Село Муром попало под обстрел ВСУ

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ утром в субботу. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - сообщил глава региона.

Ранее сообщалось о рыбаке, который сегодня ночью подорвался на мине в 300 метрах от госграницы между Россией и Украиной в Белгородской области. Мужчина лишился ноги.