20 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Село Муром попало под обстрел ВСУ

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ утром в субботу. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - сообщил глава региона.

Ранее сообщалось о рыбаке, который сегодня ночью подорвался на мине в 300 метрах от госграницы между Россией и Украиной в Белгородской области. Мужчина лишился ноги.

Теги: муром, обстрел, всу


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