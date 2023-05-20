Первый за четыре года самолет вылетел из Тбилиси в Москву

Первый за последние четыре года рейс по маршруту Тбилиси-Москва вылетел из аэропорта столицы Грузии и около 12 часов мск приземлится во Внуково. Рейс осуществляет авиакомпания Georgian Airways. В отличие от вчерашнего рейса Москва-Тбилиси вылет в российскую столицу не вызвал в Грузии ажиотажа, журналисты сообщают, что обстановка в аэропорту спокойная. Рейс осуществляется на самолете Boeing 737.

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Напомним, накануне рейс авиакомпании "Азимут" в аэропорту Тбилиси встречали антироссийски настроенные граждане, сторонники ряда оппозиционных партий. Акция протеста переросла в столкновения с полицией, сообщалось о шести задержанных. В это же время местные журналисты задавали провокационные вопросы пассажирам, прибывшим из Москвы.

16 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, действовавший четыре года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.