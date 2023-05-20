20 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области рыбаку миной оторвало ногу в приграничной зоне

В Краснояружском районе Белгородской области ночью рыбак наступил на мину и потерял ногу. Губернатор жалуется, что население неоднократно предупреждали – приближаться к границе сейчас опасно.
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"Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошёл ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое. Будем помогать", - написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне в Белгороде беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. Он врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю.

Теги: мина, белгородская область, прифронтовой район


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