В Белгородской области рыбаку миной оторвало ногу в приграничной зоне

В Краснояружском районе Белгородской области ночью рыбак наступил на мину и потерял ногу. Губернатор жалуется, что население неоднократно предупреждали – приближаться к границе сейчас опасно.

"Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошёл ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое. Будем помогать", - написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

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