03 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: МЧС

Baza: Из опрокинувшихся в Брянской области вагонов произошел разлив серы и селитры

СМИ сообщают о возможном разливе опасных химикатов в районе диверсии на ж/д путях под Брянском.

Telegram-канал Baza пишет, что на железной дороге, предположительно, произошел разлив серы и селитры. Сейчас пожарные охлаждают сошедшие с рельсов вагоны и разлившиеся вещества. Также среди перевернувшихся вагонов есть пустые и с металлоломом.

По данным источника Shot, в вагонах были пропан и известь. Впрочем, возможно, что все версии правдивы – с путей сошло целых 20 вагонов и локомотив, эту информацию уже подтвердили власти региона и РЖД.

Shot добавляет, что взрывы сегодня и вчерашнюю диверсию на 136 км пути Брянск-Унеча могли совершить одни и те же люди.

Теги: разлив, вагон, сера, селитра, пропан, гурзовой поезд, диверсия


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