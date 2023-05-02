Из-за взрыва на ж/д под Брянском с рельсов сошел локомотив и 20 грузовых вагонов

Из-за взрыва на железной дороге под Брянском сошел с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. Пострадавших нет.

ЧП произошло в районе железнодорожной станции "Снежетьская" – "сработало неустановленное взрывное устройство", сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "В результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - добавил глава региона.

В РЖД пояснили, что "несколько" – это 20: "Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда".

Открытого горения из-за диверсии не возникло, но РЖД все равно направила на место ЧП пожарный и два восстановительных поезда.

Сейчас на перегоне остановлено движение поездов, о задержках в расписании не сообщается.