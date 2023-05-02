В Брянской области взрыв на железной дороге

В Брянской области при взрыве на железной дороге подорвался поезд.

Несколько вагонов грузового состава опрокинулись или сошли с рельсов. Сейчас на место ЧП подъезжают экстренные службы. Информацию подтверждает источник РБК, близкий к полиции, также о подрыве сообщают Telegram-каналы "112" и Shot.

Источник Shot сообщил, что очевидцы слышали три взрыва. С путей сошли два или три вагона, диверсия случилась около восьми часов вечера по Москве.

Накануне сообщалось, что в Брянской области в результате взрыва неустановленного устройства сошел с рельсов поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы.