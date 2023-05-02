02 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

В Саратовской области отменяют празднование Дня Победы и парад

Саратовская область отменяет парад и другие праздничные мероприятия в День Победы по соображениям безопасности.

"Организационных вопросов накануне празднования Дня Победы всегда много. В первую очередь они касаются безопасности участников массовых мероприятий и наших ветеранов. Для нас это приоритет. В связи с этим приняли решение не проводить в этом году торжественное прохождение войск саратовского гарнизона на Театральной площади", - сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Для ветеранов проведут "личные концерты под окнами домов", так уже делали в ковидные годы.

Салют тоже отменили. Сэкономленные на нем средства направят на поддержку военнослужащих в зоне СВО.

Теги: саратовская область, день победы, отмена, салют, парад


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