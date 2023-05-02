04 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Президентов России и Белоруссии не пригласили на коронацию Карла III

Власти Великобритании не стали приглашать на коронацию Карла III глав России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и еще ряда стран, сообщает Reuters.

При этом приглашения получили послы некоторых из этих государств, например, Северной Кореи и Никарагуа, но вот глав этих стран в Лондоне видеть не хотят.

Коронация нового короля состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Неприглашенные есть и в самой королевской семье. Так, стало известно, что младший сын короля, принц Гарри, будет присутствовать на церемонии, но его жена Меган и внуки монарха – Арчи и Лилибет – останутся в Лос-Анджелесе.

Теги: коронация, карл III, приглашение


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