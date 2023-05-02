Власти ЕС на месяц запретили экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы

Еврокомиссия с 2 мая по 5 июня запретила ввоз семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзитом через эти государства зерно можно будет провести в другие страны Евросоюза.

Ранее перечисленные страны Восточной Европы, не дождавшись реакции ЕК на свои обращения, в одностороннем порядке ввели ограничения для ввоза украинского зерна, чтобы поддержать собственных производителей. Поэтому теперь Еврокомиссия требует от этих государств введенные ранее ограничения.

Украинское зерно ввозится в Европу без пошлины, поэтому быстро заполонило все хранилища в восточной части ЕС, поскольку местные фермеры не выдерживают конкуренции в условиях демпинговых цен.