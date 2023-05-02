Мужчин, сделавших поддельные документы убийце Дарьи Дугиной, приговорили к 3,5 годам колонии

Суд в Туле приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Обвинению удалось доказать, что мужчины являются подельниками убийцы Дарьи Дугиной. Сама предполагаемая исполнительница убийства Наталья Вовк, предположительно, скрылась за границей.

Суд установил, что в августе 2022 года Сучков и Кузнецов помогли Вовк справить поддельные документы о госрегистрации автомобиля Mini Cooper на территории Украины. В городе Арамиль Свердловской области один из мужчин сделал графический макет свидетельства и направил его сообщнику из Тулы, который изготовил по нему поддельный документ, а после отправил заказчице.

Предположительно, эти документы и автомобиль Вовк использовала, чтобы выехать с территории России.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.