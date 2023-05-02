В Санкт-Петербурге в час-пик произошел сбой в работе метро
В Санкт-Петербурге в вечерний час-пик во вторник произошел сбой в работе метро. По техническим причинам поезда по зеленой ветке пошли с увеличенными интервалами, при этом очевидцы сообщали, что составы стояли в обе стороны, в том числе и в тоннелях.
На центральных станциях – "Гостиный двор", "Василеостровская" и "Площадь восстания" – выстроились большие очереди.
По предварительной информации, сбой мог произойти из-за поломки светофора, передает издание "Подъем".