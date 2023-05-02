02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловские власти попросили у Москвы 2 миллиарда на восстановление всего сгоревшего на прошлой неделе

Свердловские власти оценили ущерб от пожаров, произошедших на прошлой неделе в регионе, примерно в 2 млрд руб. Об этом заявил на совещании у президента России губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев. В эту сумму входят и жилье, и инфраструктура, которую надо восстанавливать, но отдельно около 2,1 млрд руб. будет стоить строительство новой колонии-лечебницы в Сосьве – об этом уже доложил министр юстиции России Константин Чуйченко.

По словам Куйвашева, большинство погорельцев из Сосьвы, где был самый масштабный пожар, пожелали остаться в этом поселке, но у них будет возможность приобрести жилье в любом другом районе по желанию.

"В Сосьве 210 строений уничтожено огнем, без крова осталось 410 человек, в том числе более 80 детей. Сгорела колония, в которой находилось более 200 заключенных", - сообщил губернатор.

По его словам, сейчас на каждую пострадавшую семью составляется "паспорт" о потребностях и особенностях, помощь будет оказываться в связи с этим "паспортом". Ведется сбор помощи для погорельцев, в том числе в Екатеринбурге.

"В Сосьве выделено 96 млн руб. на помощь и восстановление, большая часть – на поддержку пострадавших граждан. Уже выплачено 22 млн руб. всем пострадавшим по области. Будет выплачиваться по 100 тыс. руб. на человека при утрате имущества, семья из трех человек в среднем может получить в случае утраты имущества 390 тыс. руб., семьям с детьми будет выплачиваться более крупная сумма. Детей бесплатно направят в летние лагеря на все время, которое будет восстанавливаться привычная жизнь. Мамы с детьми будут проживать в Серове в санаториях также до восстановления", - рассказал глава региона.

В Сосьве у каждого нового частного дома будет пробурена скважина, в поселке дополнительно будут обустроены шесть новых колодцев.

"Общие затраты на восстановление жилья в Сосьве составят 960 млн руб., срок восстановления – до 1 ноября. Пострадали три многоквартирных дома. Один дом будет построен заново – это 60-квартирный дом, мы уже вышли на котлован. Строители заверяют, что тоже к 1 ноября дом будет сдан. Два других будут восстановлены. Дома будут сдаваться с техникой и кухнями", - рассказал Куйвашев.

Теги: сосьва, пожар, восстановление, евгений куйвашев


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