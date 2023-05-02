02 Мая 2023
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Общество Свердловская область В России
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

На Среднем Урале зарегистрировано рекордное число термических точек за всю историю наблюдений - МЧС

В 16 населенных пунктах России с 25 апреля по 2 мая пожарами повреждены более 630 строений, среди них 244 жилых дома, сообщил министр ЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента Владимира Путина.

"Самая тяжелая ситуация с пожарами сложилась в конце апреля в Свердловской области. В шести соседних муниципалитетах одновременно была сложная пожарная обстановка, что сделало тушение пожаров крайне проблематичным", - сказал министр.

По его словам, сейчас все пожары ликвидированы, устанавливаются причины возгораний.

"В стране с начала года зарегистрировано более 40 тыс. термических точек, большая часть из них – природные пожары и пал травы. В Свердловской области зарегистрировано рекордное число термических точек за всю историю наблюдений", - добавил министр.

Теги: пожары, свердловская область, александр куренков


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