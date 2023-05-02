Путин велел восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону

Владимир Путин распорядился к отопительному сезону восстановить сгоревшее жилье и объекты инфраструктуры в свердловском поселке Сосьва. На время работ детей будут отправлять в оздоровительные лагеря.

При этом президент России попросил местные власти и МЧС "деньги посчитать еще раз, провести анализ, сделать это быстро". Так глава государства отреагировал на озвученную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сумму – по его мнению, на восстановление всего, что сгорело за последние недели в регионе, уйдет около 2 млрд руб., власти субъекта просят выделить эти средства из резервного фонда правительства. Путин заметил, что "деньги, конечно, немаленькие".

Президент попросил "работать без бюрократии в оценке ущербов, регистрации помещений, которые могли не числиться жилыми, но люди там жили, и т.д.".