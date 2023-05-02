02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Путин велел восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону

Владимир Путин распорядился к отопительному сезону восстановить сгоревшее жилье и объекты инфраструктуры в свердловском поселке Сосьва. На время работ детей будут отправлять в оздоровительные лагеря.

При этом президент России попросил местные власти и МЧС "деньги посчитать еще раз, провести анализ, сделать это быстро". Так глава государства отреагировал на озвученную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сумму – по его мнению, на восстановление всего, что сгорело за последние недели в регионе, уйдет около 2 млрд руб., власти субъекта просят выделить эти средства из резервного фонда правительства. Путин заметил, что "деньги, конечно, немаленькие".

Президент попросил "работать без бюрократии в оценке ущербов, регистрации помещений, которые могли не числиться жилыми, но люди там жили, и т.д.".

Теги: сосьва, пожар, жилье, строительство, евгений куйвашев, пожар


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