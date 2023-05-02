Путин распорядился восстановить сгоревшую сосьвинскую колонию-лечебницу

Президент России Владимир Путин распорядился восстановить сгоревшую в Сосьве колонию-лечебницу.

По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, на строительство фактически с нуля нового учреждения потребуется около 2,1 млрд руб., включая современное медоборудование и охранные системы. На совещании у главы государства Чуйченко предложил расширить медицинский профиль нового учреждения – оно будет туберкулезное, соматическое и наркологическое (ранее только первые два профиля – прим. ред.).

"Нужно представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных и работников, когда их собственные дома горели. Нужно восстановить это учреждение", - сказал Путин.

Чуйченко сообщил, что в сгоревшем учреждении могли размещаться до 500 заключенных, на момент пожара в нем было 243 человека, 303 человека проходили службу, это градообразующее предприятие Сосьвы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что местные жители также попросили восстановить колонию.

"Объект размещался в деревянных помещениях, сгорело более 34 тыс. кв. метров, здания восстановлению не подлежат. Сотрудники провели эвакуацию всех заключенных, документов, оружия, собак. Они осуществляли эвакуацию даже тогда, когда их собственные дома горели. Сотрудники действовали слаженно и самоотверженно, прошу представить ряд сотрудников к награде. Помощь будет оказана трем десяткам сотрудников, у которых сгорели дома – по 300 тыс. руб.", - рассказал Чуйченко.