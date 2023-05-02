Екатеринбургского экс-депутата сняли с праймериз после критики "ЕР" и Путина

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, заявившийся на праймериз "Единой России", снят с предварительного голосования.

Ранее сообщалось, что причиной стали его давние видео, где он критикует партию и президента России Владимира Путина. В региональном отделении "ЕР" заявляли, что проанализируют ролики с участием Мансурова, после чего примут решение о его участии в праймериз.

Как сообщил сегодня Эдуард на своей странице в соцсети, его сняли с праймериз "Единой России". Мансуров уточнил, что он и его команда даже не рассматривают вариант с отказом от участия в выборах в гордуму.

О ближайших планах он пообещал сообщить позже. Напомним, несколько лет назад Эдуард Мансуров уже был депутатом Екатеринбургской городской думы, но затем сменил сферу деятельности.