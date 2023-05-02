В храме Томинского сельского поселения прошла первая служба

В Томинском сельском поселении Сосновского муниципального района Челябинской области прошло торжественное освящение храма Архистратига Божия Михаила и Святителя Николая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В мероприятии приняли участие вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, директор обособленного представительства РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин и заместитель главы Сосновского муниципального района по социальным вопросам Татьяна Аллеборн. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

"На Южном Урале катастрофически не хватает святынь, поэтому возведение и освящение нового храма – это всегда огромная радость для всех нас! Южноуральцам нужно место, где они могли бы найти молитвенное общение, получить Божие благословление и утешение – особенно в наше время. Неспроста этот храм получил имя Архангела Михаила – святого, который является главным покровителем нашего Отечества, воинов и борцом со злыми силами. Мне очень радостно, что теперь в посёлке будет регулярно совершаться Божественная литургия, селяне смогут ходить на службы, крестить здесь детей, венчать молодых", - рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Первый камень в основание храма был заложен 2 мая 2021 года. Общая вместимость храма составляет более 100 человек. На его территории разместились детская игровая площадка, причтовый дом, где будет устроена воскресная школа и библиотека. В подвальной части предусмотрено отдельное крестильное помещение.

"Православная община Томинского сельского поселения насчитывает более 1200 человек, но как такового храма здесь не было. На этом месте просто стоял молельный крест. В мае 2021 года после обращения жителей при поддержке Томинского ГОКа в основание нового храма был заложен первый камень. Храм станет не только местом притяжения местных жителей, но и будет иметь важное социально-культурное значение для всего Томинского сельского поселения", - считает директор обособленного представительства РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

В рамках договора социального партнёрства с Томинским горно-обогатительным комбинатом (входит в Группу РМК) в Томинском сельском поселении появились современные спортивные объекты: футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, современная хоккейная коробка, был произведён капитальный ремонт в спортивной и художественной школах, детском саду. Ежегодно выделяются средства на приобретение спортивной формы и инвентаря для команд поселения.