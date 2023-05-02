Токаев пригласил Макрона в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в гости. Такую мысль лидер страны высказал во время встречи в Астане с министром-делегатом по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателем казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бештом.

Токаев уточнил, что власти Казахстана "будут рады видеть Макрона здесь с государственным визитом в любое удобное для него время", сообщает пресс-служба президента Казахстана. Бешт поблагодарил Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией, сказав, что официальный визит Токаева в Париж в ноябре 2022 г. года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям".

Напомним, осенью 2022 г. Токаев побывал тогда в Москве, куда прибыл с первым официальным зарубежным визитом после переизбрания на пост президента Казахстана. В российской столице он провел переговоры с Путиным и с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, Путин и Токаев по ВКС приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который состоялся в Оренбурге. Из Москвы президент Казахстана отправился в Париж, где прошли его переговоры с Макроном, которому, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин ничего через Токаева не передавал.