В Екатеринбурге пьяная мать потеряла 3-летнего сына

В Екатеринбурге мать решила отправиться по делам с трехлетним сыном на автомобиле, однако спустя несколько часов вернулась домой без машины и ребенка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина не смогла объяснить мужу, где их ребенок, из-за чего тот обратился в полицию.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, из дома мать с ребенком ушли около 18.00, а домой женщина вернулась к 21.00. Отец несовершеннолетнего сразу обратился в органы внутренних дел областного центра. Помогла в розыске система "Паутина", которая позволила отследить последнее местонахождение автомобиля: "Лада" вишневого цвета была замечена в районе перекрестка улиц Военная и Патриса Лумумбы не далеко от парковки местного ТЦ.

"Около 23.40 стражи правопорядка обнаружили автомобиль на улице Шварца. К счастью, с мальчиком все было в порядке, он несколько часов провел в детском кресле. Сколько времени ему пришлось плакать и звать маму, история умалчивает. Не трудно предположить, какими печальными последствиями могла закончится эта ситуация. В отношении горе-матери полиция составила административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Материалы по данному факту из ОВД направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки женщины на профилактический учет", - отметил полковник Горелых.

Свердловская полиция призывает граждан, имеющих несовершеннолетних детей, ответственно относиться к своим родительским обязанностям, не допускать употребления алкоголя в присутствии детей, а также контролировать их местонахождение и досуг, чтобы не допускать таких или подобного рода ЧП.