02 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба уральской транспортной прокуратуры

В Тюмени направлено в суд дело об опрокидывании вагона грузового поезда

В Ленинский районный суд Тюмени направлено в суд уголовное дело из-за опрокидывания вагонов грузового поезда, что повлекло причинение крупного ущерба по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый - составитель поездов. По версии следствия, 24 апреля прошлого года он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, из-за чего на железнодорожной станции Войновка произошел сход с пути колесных пар трех вагонов, груженных щебнем. Один из них опрокинулся. Причинен ущерб двум юридическим лицам на общую сумму свыше 1,7 млн руб.

Сход вагонов с рельсов на станции Войновка(2023)|Фото: пресс-служба уральской транспортной прокуратуры

В ходе предварительного следствия ущерб возмещен частично, следователем наложен арест на имущество обвиняемого.

Теги: грузовой поезд, сход с рельсов, опрокидывание


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