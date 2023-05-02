В Тюмени направлено в суд дело об опрокидывании вагона грузового поезда

В Ленинский районный суд Тюмени направлено в суд уголовное дело из-за опрокидывания вагонов грузового поезда, что повлекло причинение крупного ущерба по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый - составитель поездов. По версии следствия, 24 апреля прошлого года он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, из-за чего на железнодорожной станции Войновка произошел сход с пути колесных пар трех вагонов, груженных щебнем. Один из них опрокинулся. Причинен ущерб двум юридическим лицам на общую сумму свыше 1,7 млн руб.

В ходе предварительного следствия ущерб возмещен частично, следователем наложен арест на имущество обвиняемого.