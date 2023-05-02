Shot: У Петросяна серьезные проблемы с сердцем

У юмориста Евгения Петросяна серьезные проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, 1 мая Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Сообщалось, что "скорую помощь" вызвала его супруга.

Сам Петросян заявил СМИ, что проходит плановое обследование и опроверг информацию о госпитализации.

По данным источника Shot, юморист госпитализирован с диагнозом гипертоническая болезнь. Накануне ему стало плохо. По предварительной информации, Петросян ударился головой. Врачи провели обследование, но травм черепа не обнаружили. Однако из-за результатов ЭКГ и прогрессирующего атеросклероза было принято решение оставить Петросяна в больнице.

Также медики наблюдают за кистами, которые были обнаружены в почках 77-летнего артиста.