02 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Импорт СПГ в Евросоюз достиг рекорда

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в апреле 2023 г. составил 12,78 млрд "кубов" (эквивалент 9,5 млн т). Это выше предыдущего максимума, зафиксированного в декабре (9,34 млн т).

По итогам всего 2022 года ЕС импортировал 94,73 млн т. СПГ, что также является рекордным показателям, пишет РБК. В то же время импорт СПГ в Азии снизился, составив в целом 20,86 млн т. после 22,23 млн т. в марте.

Напомним, ранее в Москве во время встречи китайского лидера с президентом России прозвучал ряд важных заявлений, отражающих перспективы дальнейшего российско-китайского сотрудничества. Одно из них касалось совместного развития Северного морского пути (СМП). Владимир Путин заявил о готовности создать совместный рабочий орган по развитию Севморпути. Несмотря на то, что СМП изначально создавался как один из главных транспортных коридоров между Европой и Азией, ряд экспертов высказывают опасения, что китайская навигация по СМП несет угрозу интересам России. Действительно ли существует риск, что Китай вытеснит Россию с арктических маршрутов, можно прочесть в этом материале.

Теги: СПГ, импорт, Евросоюз, ЕС


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