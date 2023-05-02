02 Мая 2023
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Общество
Фото:Накануне.RU

К середине лета воду на несколько часов в день будут подавать во все дома Мариуполя

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи поучаствовал в открытии первых 10 км восстановленных трамвайных путей в Мариуполе. Это около 10% от того, что нужно восстановить.

"10 километров трамвайных путей, конечно, это только малая толика, потому что в городе было 100 км трамвайных путей. Будем развивать транспортную сеть в целом. Здесь есть над чем поработать. Это только часть масштабной работы, которая сейчас, несмотря на сложности, уже ведется", - заметил Путин.

Восстанавливать трамвайные пути в разрушенном городе помогает Санкт-Петербург. Путин вышел на связь с Мариуполем из северной столицы, также во встрече принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что власти города финансами и специалистами помогают и на других объектах восстановления: введены восемь многоквартирных домов, четыре общежития, ведутся работы по восстановлению драматического театра, "который взорвали нацисты". Беглов заверил Путина, что для мариупольцев "строим как для себя, все самое современное".

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к концу июня этого года водоснабжение в Мариуполе будет ежедневным, хотя и почасовым. А вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что до конца года в городе будет введена полноценная схема теплоснабжения.

Теги: мариуполь, владимир путин, восстановление, александр беглов, денис пушилин


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