02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга не разрешила строить гостиницу на Эльмаше

Компании "БиГранД" отказали в строительстве пятиэтажной гостиницы на Баумана, 33 (Эльмаш). Ранее, во время общественных обсуждений, жители района выступили против, отметив минусы застройки и предложив застройщику альтернативы. На сторону горожан встала и мэрия Екатеринбурга, которая отказала девелоперу.

Проект гостиницы на Эльмаше от компании "БиГранД"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Как указано на сайте горадминистрации, комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки отказала в смене статуса участка с Ж-5 (Зона многоэтажной жилой застройки). Причиной стало несоблюдение принципов градостроительного законодательства об обеспечении комплексного и устойчивого развития территории. Возымели вес утверждения местных жителей об увеличении транспортной нагрузки и плотности застройки.

Проект гостиницы на Эльмаше от компании "БиГранД"(2023)|Фото: Екатеринбург.рф

Напомним, общая площадь номеров должна была составить 876,4 кв.м. При этом под проживание собирались отдать только верхние четыре этажа - на первом планировалось разместить коммерческие помещения: салон с парикмахером и косметологом, пекарню, аптеку, а также пункт страхового агента и офис Ozon. Закончить со строительством и благоустройством прилегающей территории планировали уже в 2024 году.

Теги: Екатеринбург, гостиница, Эльмаш, строительство, Баумана


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