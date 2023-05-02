Не справляется с наплывом: петербуржцы пожаловались на коллапс из-за закрытого метро

В городе ушли на ремонт две станции, еще на нескольких идет ремонт без закрытия.

Петербуржцы возмутились транспортной ситуацией в городе. В прошлом году в три этапа прошла транспортная реформа, которая должна была повысить комфорт пассажиров. Теперь горожане просят вернуть маршрутные автобусы, так как ни метрополитен, ни наземный транспорт не удовлетворяет потребности мегаполиса в транспорте. При этом ранее город отказался от крупного инфраструктурного инвестпроекта, который мог бы значительно улучшить ситуацию.

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили об ограничении пользования станцией «Василеостровская». До сентября продлятся ремонты эскалаторов, в связи с чем в утренний час пик проход на станцию будет закрыт, а во второй половине дня – ограничен. Ранее на ремонт закрылись станции «Чернышевская» и «Ладожская», работы продолжатся более года. Ограничение движения на метро вызвало возмущение горожан.

«Несколько лет назад Василеостровская была почти год закрыта на ремонт. Поставили такие эскалаторы, что два из трех уже опять ремонта требуют???», — удивляются горожане.

Пассажирам предлагают скорректировать маршруты, воспользовавшись наземным транспортом. Однако с ним тоже не все так однозначно. В прошлом году пассажирам обещали улучшение транспортной ситуации за счет трехэтапного внедрения новой модели обслуживания. Вместо разношерстных автобусов от разных перевозчиков на маршруты вышли новые автобусы в едином стиле. Помимо цвета во всех предусмотрена безналичная оплата, установлен единый стандарт комфорта. Также внедрен пересадочный тариф, позволяющий платить меньше при смене транспорта в течение 60 минут.

По оценкам экспертов практическая реализация не так позитивна, как ожидалось. Так, новые автобусы должны были стать экологичной альтернативой прежним, но на сегодня до конца не налажен вопрос снабжения их сжиженным газом. Валидаторы, заменившие кондукторов, нередко оказываются неисправны, как и сами автобусы регулярно становятся участниками ДТП. Не всех пассажиров порадовал факт, что городской транспорт стал «социальным».

«Верните маршрутки! Сделали все чтобы в городе жить стало невозможно!», – требуют горожане.

Однако большее число автобусов вряд ли изменит ситуацию без комплексного развития инфраструктуры, считают аналитики. Городу нужны не только автопарки, но и новые станции метро, дороги, развязки и иные объекты, повышающие комфорт пассажиров. В этих направлениях развитие движется отстающими темпами. Так, по прежним планам в 2019 году должны были появиться станции «Туристская» и «Планерная», в 2015 году – «Горный институт», в 2012 – «Театральная». О текущих планах на первые две мало что известно, а срок строительства двух последних перенесен на конец 2024 года.

Торможение различных значимых для города проектов нередко списывают на недостаток финансирования. Однако недавно выяснилось, что даже наличие инвесторов не сдвигает процесс с места. Так, в 2021 году город заключил соглашение с компанией «Мегалайн» на строительство сети из шести десятков транспортно-пересадочных узлов. Программа была предложена структурами Смольного еще в 2014 году, однако она оказалась слишком внушительной по объемам.

Инвестор согласился вложить порядка 186 млрд рублей в развитие городской инфраструктуры. Предполагалось, что ТПУ повысят комфорт и безопасность пассажиров при пересадках между видами транспорта. Помимо крытых переходов в состав хабов собирались включать коммерческие, деловые и социальные объекты. Это бы содействовало созданию новых рабочих мест и снижению маятниковой миграции. Приоритетными для реализации были периферийные районы, что позволило бы создать новые центры социального притяжения.

Через год город продемонстрировал, что более не заинтересован в проекте. Усилия чиновников переключились на «транспортную реформу», итоги которой в результате вышли неоднозначными. Потенциалом инвестора тем временем заинтересовалась Ленобласть. Там реализуется сразу несколько значимых проектов: строится развязка с федеральной трассой, в планах – станция метро. «Мегалайн» планирует вложиться в постройку ТПУ при нем.

Недавно удалось начать строительство Витебской развязки. Это участок Широтной магистрали скоростного движения – аналога столичных дорожных хорд. Пройдя через весь город, магистраль должна связать ЗСД и КАД в районе Кудрово. О необходимости строительства заговорили в 2016 году, стройку начали в текущем году после выделения субсидии из федерального бюджета.

Согласно опубликованным планам, капитальный ремонт без закрытия станций метро в текущем году также ожидается на «Пионерской» и «Спортивной». Однако он не будет касаться эскалаторов, там заменят облицовку и отремонтируют стилобаты.