В Магнитогорске женщина, напавшая на полицейского в детском саду, получила условный срок

В Магнитогорске женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре прошлого года пьяная женщина пришла в детский сад за ребенком. Работники детсада отказались отдавать ей ребенка ввиду ее опьянения. Она стала ругаться с ними и выражаться нецензурной бранью.

На место вызвали сотрудников полиции. Женщина ударила полицейского головой и локтем в лицо, причинив легкий вред здоровью, а также высказала угрозу применения насилия.