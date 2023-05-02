02 Мая 2023
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Общество Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин разнес свердловский СК за "трафаретные" ответы заявителям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу нескольких региональных следственных управлений. Среди них оказалось и СУ СКР по Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, речь об этом зашла на оперативном совещании по работе территориальных следственных органов по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи. Бастрыкин отметил положительные результаты ряда региональных следственных управлений. Вместе с тем, глава СК негативно оценил работу подчиненных в следственных управлениях по Чувашской республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения, подчеркнув недопустимость направления типовых, "трафаретных" уведомлений заявителям.

Отдельное внимание главный следователь России уделил работе горячих телефонных линий. Александр Бастрыкин подчеркнул необходимость организации бесперебойного и действенного функционирования этих каналов связи. Недостатки в данной сфере были отмечены в работе следственных управлений по республикам Дагестан и Тыва, Краснодарскому и Пермскому краям, Астраханской, Пензенской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областям, а также Западного межрегионального управления на транспорте. Руководитель ведомства указал на недопустимость ненадлежащего рассмотрения обращений, поступающих на линию для участников СВО, мобилизованных и их семей.

С докладом об организации работы по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи выступили несколько глав следственных управлений, в том числе и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Он сообщил о мерах по устранению отмеченных ранее недостатков и обеспечению реализации законных прав граждан.

Заслушав руководителей территориальных следственных органов, глава ведомства назначил ряд служебных проверок. Также Бастрыкин дал отдельные поручения, обозначив сроки их исполнения.

Теги: Бастрыкин, совещание, ответы, СК


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