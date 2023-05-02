02 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Информация США о российских потерях в спецоперации взята с потолка, - Песков

США не могут знать, сколько Россия потеряла людей в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщили, что якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены.

Песков назвал эти цифры "взятыми с потолка", так как Вашингтон не располагает такими данными.

"Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны РФ", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск только за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек. Данных по потерям российской стороны военное ведомство не приводило с начала СВО.

Теги: песков, сша, потери, сво


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