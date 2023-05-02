02 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Безопасность людей – важнейший приоритет

Безопасность жителей во время майских праздников стала темой совещания полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

В этом году принято решение не проводить массовые демонстрации и шествие "Бессмертный полк". Это вызвано соображениями безопасности. Регионы подготовили интересные программы для жителей, в городах и поселках будут организованы локальные праздничные площадки, под окнами домов ветеранов проведут концерты. Также пройдут уже традиционные акции: "Окна Победы", "Флаги Победы", "Песни Победы" и "Письма Победы".

"Больших скоплений людей не предполагается, однако ситуация обязывает нас не терять бдительность. Безопасность граждан остается нашим важнейшим приоритетом. Во время проведения всех торжественных и памятных мероприятий, в первую очередь, нужно обеспечить правопорядок, организовать охрану общественных территорий, стратегических, инфраструктурных и других объектов", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что на особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают тёплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

Теги: Владимир Якушев, безопасность


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