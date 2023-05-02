02 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пострадавшего от насилия в спецшколе Екатеринбурга мальчика могут освободить из учреждения

Воспитанника спецшколы Екатеринбурга, который, по словам других воспитанников, подвергался сексуальному насилию, могут освободить из учреждения. Об этом сообщают Вечерние Ведомости со ссылкой на адвоката ребенка Олесю Бортникову. По ее словам, психике мальчика навредит проживание в подобного рода учреждениях. Однако, несмотря на это, представители школы намерены перевести ребенка в другое спецучреждение и уже подали соответствующий иск в суд.
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Адвокат рассказала, что подала встречный иск в суд с требованием освободить несовершеннолетнего от необходимости проживать в такого рода учреждениях. Причин для этого две. Первая - следственные действия до сих пор продолжаются, все экспертизы не проведены, а главного на данный момент пострадавшего представители спецшколы хотят определить в аналогичное учреждение в Рефтинском. Вторая - психологическая травма ребенка.

"Ребенка просто нельзя сейчас помещать в такую же среду по причине психологической травмы, и возможного отношения других детей и подростков к нему. Нет никакой гарантии, что насилие не повторится над ним в новом месте, учитывая некоторые особенности таких спецшкол", – заявила Бортникова.

Суд состоится завтра. Адвокат надеется, что детский омбудсмен Игорь Мороков станет на сторону ребенка. Процесс будет закрытым.

Напомним, один из воспитанников школы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивал показательные суды и заставлял учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания", предположительно, стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. Еще один мальчик 12-13 лет якобы подвергался анальному изнасилованию со стороны воспитанников около 70 раз. Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил обоих подозреваемых в изнасиловании подростков под стражу до 11 июня.

Сбежавший ученик рассказал, что якобы директриса была в курсе действий педагогов и на жалобу о принудительном оральном сексе заявила 12-летнему ребенку, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствии почти всех воспитанников, которые после стали сторониться ребенка. Директора от должности отстранили.

В свою очередь Мороков отозвался о директоре весьма положительно, рассказав, что знает ее уже много лет. Он также допустил, что дети могли приукрасить или вовсе выдумать обвинения.

Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга организована "горячая линия": 8-992-02-333-17.

Теги: спецшкола, насилие, мальчик, суд


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