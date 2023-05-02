В Упорово произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадал семилетний ребенок

Сегодня в селе Упорово на улице Крупской произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадал семилетний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, автобус был без пассажиров. Мальчик выбежал на дорогу из-за остановки.

У ребенка травма ноги. Он был госпитализирован. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил и.о. прокурора Упоровского района провести проверку, разобраться в причинах происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.