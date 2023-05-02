Челябинское предприятие получит заем в 64,8 млн рублей на производство турбокомпрессоров

В Челябинске Наблюдательный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил АО СКБ "Турбина" льготный заем в размере 64,8 млн рублей запуска производства турбокомпрессоров для дизельных двигателей, предназначенных для нужд железнодорожной и строительной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Заем будет предоставляться на срок 5 лет под 3% годовых. Теперь заявку должен одобрить ФРП РФ.

По словам гендиректора предприятия Эдуарда Баженова, в стране производится все больше двигателей с турбонаддувом, растет спрос на турбокомпрессоры, которые используются в производстве дизельных двигателей. Поэтому у их разработки огромный потенциал.

Предприятие планирует организовать серийное производство турбокомпрессоров второй ступени ТКР201 для дизельных двигателей мощностью 750-1500 л.с. Они способны увеличивать работоспособность двигателя, повышая показатель КПД. Кроме того, в двигателе происходит уменьшение образования оксида азота, что положительно сказывается на окружающей среде.