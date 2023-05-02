02 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Екатеринбуржцы собрали на "Чистых играх" у реки Патрушихи почти 6 тонн мусора

В Екатеринбурге завершились первые в сезоне "Чистые игры", в рамках которых 37 команд из 133 человек очищали берег верки Патрушиха. Генеральным партнером Всероссийского Весеннего кубка чистоты уже третий раз выступают Свердловское отделение Российского экологического общества и его глава Алексей Вихарев. Всего удалось собрать и вывезти 5 тыс. 958 кг отходов.

Помимо новичков, в экоквесте уже пятый раз приняли участие волонтеры "Счастливого Екатеринбурга", которые ранее становились победителями игр.

"Чистые игры"-2023 в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Нужно участвовать в "Чистых играх", чтобы понимать масштабы экологической проблемы и количество мусора в Екатеринбурге и во всём мире, который не утилизируется и загрязняет природу. Здесь мы отходы не только собираем, но разделяем их на фракции, которые потом направят на вторичную переработку, то есть делаем город чище", – рассказал участник команды "Счастливый Екатеринбург" Максим Семакин.

Отличилась и команда "Земляне" из школы №165, которая принесла с собой несколько бутылей с пластиковыми крышками. Таким образом они получили дополнительные баллы, а также поддержали проект "Дорогами добра".

"Чистые игры"-2023 в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Нас радует, что "Чистые Игры" в Екатеринбурге стали по-настоящему любимым мероприятием горожан, с каждым разом все больше участников. И это здорово. Ничто так не заряжает людей, как результат собственного труда. Взрослые и дети, которые уже имеют опыт таких игр вряд ли пойдут в дальнейшем мусорить, будут следить за чистотой сами и призывать к этому окружающих. А мы будем продолжать поддерживать этот формат", – пояснил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

"Чистые игры"-2023 в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

По словам координатора проекта "Верни Стакан" Альбины Ганиевой, до начала игр участники сдали на утилизацию 143 кг батареек, 85 ламп и прочую технику. Вторую жизнь получат 16 кг пластиковых крышечек, 106 силиконовых браслетов и 25 ленточек от бейджей.

За полтора часа "Чистых игр" участники собрали 4 тонны автомобильных покрышек и крупного мусора, 286 мешков мусора, 78 из которых - стекло, 73 - батарейки, 70 - пластик и 14 - металл. Необычными находками на Уктусе стали детский толокар, чайник, панамка, мангал и чемодан.

"Чистые игры"-2023 в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Награждение прошло в двух номинациях: "Друзья" и "Семья". Лучшими стали команды "Счастливый Екатеринбург" и "Кусатый бобер и неопознанная выхухоль".

Напомним, что Весенний кубок чистоты также прошел в Первоуральске, Патрушах, поселках Уральский и Бобровка, и Новоуральске.

Теги: Патрушиха, Чистые игры, Екатеринбург, мусор, Вихарев


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