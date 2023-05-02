Чиновникам запретят иметь имущество в западных странах - законопроект

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, запрещающий чиновникам иметь имущество в так называемых недружественных странах.

Авторы документа указывают, что в 2020 году президент России уже запретил "лицам, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности", иметь гражданство или счет в такой стране, но запрет на имущество другого рода не наложил.

"В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда", - считают в ЛДПР.

Запрет предлагается ввести для президента, членов правительства, судей, депутатов Госдумы, сенаторов, "отдельных региональных и местных депутатов" и кандидатов в перечисленные категории. Также запрет распространится на "отдельные должности" в силовых ведомствах, ЦБ и т.д. Их перечень авторы законопроекта не приводят.

"Принятие законопроекта не повлечет негативных социально- экономических, финансовых и иных последствий", - считают депутаты.