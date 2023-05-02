02 Мая 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Два ишимца получили выплаты за информацию о поджигателях

Два жителя Ишима получат по 40 000 рублей за информацию о виновниках пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области произведены первые выплаты за предоставление достоверной информации о поджигателях. Ишимцы сообщили в правоохранительные органы о людях, по чьей вине случились возгорания в деревне Стрехнино (в пойме реки Карасуль) и в поселке Заозерный.

В Тюменской области денежное вознаграждение выплачивается за данные о поджигателе - 40 000 рублей, за помощь в задержании виновника – 50 000 рублей.

Ранее губернатор Александр Моор провел рабочее совещание по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров. Он отметил, что ситуация с пожарами осложнилась.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям, независимо от организационно-правовой формы, запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.

Теги: поджигатели, особый противопожарный режим, пожар, выплаты


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