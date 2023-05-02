02 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ярослав Нилов предлагает платить супругам после 20 лет брака

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил выплачивать каждые 5 лет по 20 тыс. рублей каждому из супругов при условии, что они состоят в браке более 20 лет. Депутаты Госдумы разрабатывают такой законопроект, рассказал он ТАСС.

В своем телеграм-канале Нилов написал, что институт семьи, детства и материнства требует поддержки и государство может сказать свое весомое слово. Потому что статистика разводов откровенно удручает. (В России распадается порядка 70% браков, что разрушает все усилия государства по поддержке рождаемости.)

"Если на региональном уровне уже есть понимание важности темы, то на федеральном все только на старте. А ведь вопрос не столько финансовый, сколько психологический: стоит дополнительно поощрять стабильность внутрисемейных отношений. Понятно, что люди явно не за деньги друг друга ценят и любят, но небольшое материальное подспорье точно не помешает", - пишет Нилов.

В то же время сама идея отчасти внутренне противоречива, так как, с одной стороны, после 20 лет брака у супругов уже часто нет маленьких детей и поддерживать материнство и детство не приходится, а во-вторых, если супруги прожили столько лет вместе, то вероятность развода уже намного ниже (около 10-12%). По статистике, вероятность распада брака наибольшая примерно через 5-7 лет совместной жизни. При этом около 40% браков распадаются в течение первых пяти лет. В этом смысле поощрительные выплаты после 20 лет брака имеют скорее символическое значение. С точки зрения демографии основное внимание государства должно быть направлено на сохранение сравнительно недавно созданных семей, к тому же имеющих больший репродуктивный потенциал.

Теги: брак, супруги, выплаты


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