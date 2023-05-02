02 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: nakanune.ru

МИД: Информации о какой-либо встрече по зерновой сделке не поступало

Информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало, сообщили в МИД РФ. Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о встрече по черноморской продуктовой сделке.

В свою очередь, осведомленный источник РИА Новости заявил, что переговоров по зерновой сделке на 3 мая в Стамбуле не запланировано.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что переговоры по продлению зерновой сделки с участием всех сторон якобы запланированы на 3 мая.

Напомним, в марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.

Теги: мид рф, зерновая сделка


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