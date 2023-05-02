Таксисты Асбеста подали в суд на горадминистрацию из-за качества дорог

Водители Яндекс.Такси из Асбеста обратились в суд с иском к местной администрации из-за плохого качества городских дорог. Об этом Накануне.RU рассказала общественник и член партии КПРФ Наталья Крылова.

Инициатором выступил Илья Кичигин. По его словам, вместо того, чтобы нести заработанные деньги в семью, он отдает их автослесарям, а виной всему - ухабы и неровности дороги, от которых страдает автомобиль.

"Сужусь не только из-за себя, а за всех за нас - автолюбителей, таксистов, кто ездит по этим дорогам. Мне часто приходится ремонтировать свой автомобиль. В связи со сложившейся ситуацией, цены на запчасти подросли в разы. Вместо того, чтобы тратить деньги на семью, мне приходится нести заработанные деньги в автосервис и автомагазин. Мне надоело терпеть это", - заявил Кичигин.

До подачи видео автомобилисты обратились в ГИБДД, где им дали положительные заключения по разбитым дорогам по улицам Королева, Плеханова, Садовая, Строителей, Мира и Пугачева.