""Мирная миссия" Ватикана - часть посредничества для урегулирования украинского конфликта"

"Мирная миссия" Ватикана, о которой ранее рассказал Папа Римский Франциск, входит в комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения урегулирования украинского конфликта.

По данным ватиканского источника ТАСС, речь может идти о "миссии представителей понтифика в обе столицы – Москву и Киев". Это могут быть представители курии или дипломаты, предположил он, напомнив, что Франциск 30 апреля отметил, что данная инициатива "пока не публична". Источник также подчеркнул, что Святой престол и лично Папа Римский всегда выражали готовность к посредничеству, а понтифик заявлял, что готов поехать в обе столицы.

Напомним, ранее Франциск составил план мирного урегулирования на Украине. Документ содержит призыв к справедливому инклюзивному миру для всех сторон, ориентацию на переговоры и отказ от вооружения сторон конфликта посторонними странами.