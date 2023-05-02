ЛДПР предлагает запретить иметь недвижимость за рубежом для министров, судей и других госслужащих

Нужно запретить право иметь недвижимое имущество в недружественные странах отдельным категориям госслужащих. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.

Еще 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил запретить лицам, занимающим "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, иметь гражданство иностранных государств и счета в таких государствах. Это было сделано, но право на владение недвижимым имуществом за рубежом у них осталось.

В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда, считают в ЛДПР.