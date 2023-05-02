02 Мая 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Яхтсмены Екатеринбурга выиграли первый этап Кубка уральских озер

Победой местных яхтсменов завершился первый этап Кубка уральских озер и открытый чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту в классе яхт SB20.

Напомним, организаторами регаты выступили АНО спортивный клуб "Повелитель паруса" и компания "Атомстройкомплекс", акционер которой Павел Кузнецов на протяжении многих лет содействует развитию парусного спорта на Урале. В течение трех дней 21 команда, среди которых были как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира, боролись за победу в условиях ограниченного пространства и сложной розы ветров.

Чемпионат традиционно проходил в формате гонок с пересадкой, и оба гоночных дня радовали отличной погодой: ветер и солнце позволили устроить настоящий праздник парусного спорта. Небольшой размер акватории городского пруда делает этот этап непростым для участников, но одновременно очень зрелищным: жители Екатеринбурга с берега следили за яхтами на протяжении всей трассы соревнований.

открытый чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", звание чемпионов завоевала команда "Трое из ларца" (Екатеринбург), второе место заняли "Три капитана" (Екатеринбург), а бронзовые медали – у представителей Челябинска, команды Wings.

"Урал славится не только своей промышленностью и историей, но и спортивными достижениями, среди чемпионов по парусному спорту немало наших земляков. Компания "Атомстройкомплекс" уже много лет поддерживает Кубок Уральских озер, эти соревнования задают высокий уровень для участников и привлекают яхтсменов со всей России. Парусный спорт – это не только здоровый образ жизни и увлекательное хобби, но и пример того, как командный дух и слаженная работа могут привести к успеху", - поделился Павел Кузнецов.

Кубок Уральских озер в этом году посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Следующие этапы пройдут на озере Таватуй и в Нижнем Тагиле, победитель определится в сентябре в Екатеринбурге.

открытый чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: яхтсмены, Екатеринбург, кубок


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Ранее 28.04.2023 13:56 Мск В Екатеринбурге будут соревноваться лучшие яхтсмены России

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