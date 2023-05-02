Инвестиции в строительство нового Чусовского моста составили почти 11 миллиардов

"Пермская концессионная компания", выступающая концессионером строительства нового моста через Чусовую и реконструкции старого мостового перехода, раскрыла отчет о движении денежных средств в 2022 г.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", платежи по инвестиционным операциям составили 4,9 млрд руб. Общая сумма, начиная с 2018 г. достигла 10,9 млрд руб. 6,6 млрд руб. из указанной суммы было направлено из федерального бюджета, 3,2 млрд руб. — из краевой казны, оставшиеся средства были привлечены из внебюджетных источников.

Как сообщало Накануне.RU, в августе 2018-го началось строительство нового моста, запуск движения по нему состоялся в конце декабря 2022 года. До конца марта 2024 года должна завершиться реконструкция старого моста. После завершения реконструкции движение по новому мосту станет платным. По словам вице-премьера правительства Пермского края Андрея Алякринского, стоимость проезда по мосту определят к 2024 г.

Стоимость строительства объекта составила 19 млрд рублей.

Протяженность моста составляет 1,5 км.