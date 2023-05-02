Приложение знакомств Tinder ограничит доступ для россиян

Сервис знакомств Tinder станет недоступным для россиян – компания Match Group, владеющая приложением, объявила о намерении уйти из России до 30 июня 2023 года из-за специальной военной операции.

Match Group – американская компания, управляющая крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, передает РИА Новости.

В январе этого года для пользователей из России стал недоступен сервис подписки на контент OnlyFans, ставший популярным во многом благодаря эротическому контенту. Ранее сервис отключил возможность регистрации на платформе для моделей с российским и белорусским гражданством, а также заморозил аккаунты авторов из этих стран, они не могут вывести с сервиса заработанные деньги.