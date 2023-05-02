02 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Марков: Смерть Зайцева и Юдашкина - символ окончания беззаботной эпохи

Политолог Сергей Марков считает, что смерть в течение трех дней двух самых известных российских модельеров - Вячеслава Зайцева и Валентин Юдашкина является своего рода символом.

"Оба были очень яркими, успешными символами весёлой и богатой и бесшабашной и по-западному открытой жизни российской элиты. Такая жизнь в России закончилась", - написал Марков, который был лично знаком с обоими.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Несколько последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Утром сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Вячеслава Зайцева.

Теги: валентин юдашкин, вячеслав зайцев, сергей марков


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