Марков: Смерть Зайцева и Юдашкина - символ окончания беззаботной эпохи

Политолог Сергей Марков считает, что смерть в течение трех дней двух самых известных российских модельеров - Вячеслава Зайцева и Валентин Юдашкина является своего рода символом.

"Оба были очень яркими, успешными символами весёлой и богатой и бесшабашной и по-западному открытой жизни российской элиты. Такая жизнь в России закончилась", - написал Марков, который был лично знаком с обоими.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Несколько последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Утром сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Вячеслава Зайцева.