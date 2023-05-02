По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожар произошел поздно вечером 30 апреля в нескольких километрах от деревни Сычево Красноармейского района. Во время тушения огнеборцы эвакуировали семь газовых баллонов.

В Челябинской области сгорели теплицы. Распространению огня способствовал сильный ветер и позднее сообщение о возгорании, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.



