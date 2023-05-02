02 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Li Jianan / Xinhua

Биржа в Китае запустила продажу персональных данных

В Китае состоялась первая сделка по продаже персональных данных. Как передает издание South China Morning Post, биржа данных была создана в городе Гуйян провинции Гуйчжоу ещё в 2015 году, но сообщения о начале работы появились только сейчас.

Совокупный оборот биржи составил 79,4 млн долларов США по состоянию на февраль 2023 года. При этом неизвестно, какая часть приходится именно на сделки с персональными данными. До этого подобные сделки происходили также на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, но они ограничивались рыночной информацией, не содержащей личных данных.

Сейчас на Гуйянской бирже есть данные о 460 продавцах. Согласно ее веб-сайту, среди самых популярных продуктов в настоящее время значатся картографические данные и сервисы. В рамках последней пробной версии отдельные пользователи, которые поделились своими резюме, могут получать долю доходов биржи, "позволяя соискателям зарабатывать деньги при поиске работы". А на Shenzhen data exchange государственная China Southern Power Grid предлагает покупателям, включая банки, кредитные данные компаний, основанные на их потреблении электроэнергии.

Китайские власти рассматривают данные как еще один фактор производства, такой как земля и рабочая сила, и экспериментируют с развитием рынка данных. Значительно ужесточая штрафы за нарушения безопасности данных и неприкосновенности частной жизни, китайское правительство параллельно стремится создать коммерческий рынок данных.

Разработке обмена данными была посвящена белая книга, которую в январе опубликовал государственный аналитический центр China Academy of Information and Communication Technology (CAICT).

Теги: персональные данные, продажа


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