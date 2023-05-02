Осужденный за покушение на мошенничество депутат уральской думы не хотел сдавать мандат

В уральском городе Алапаевск прекратили полномочия депутата местной думы, в отношении которого вступил в силу приговор суда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2022 года депутат Алапаевской городской думы был признан виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения. Судом ему был назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, приговор вступил в законную силу. По закону, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в силу обвинительного приговора суда. Однако, несмотря на это, народный избранник продолжал оставаться в думе и не спешил сдавать мандат.

Прокуратура внесла представление председателю думы об устранении нарушений. После этого полномочия депутата были досрочно прекращены.

Имя парламентария в ведомстве не называют. Ранее сообщалось, что речь может идти о бывшем замдиректора МКУ "Дирекция единого заказчика" Андрее Дедюхине.