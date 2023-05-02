02 Мая 2023
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Осужденный за покушение на мошенничество депутат уральской думы не хотел сдавать мандат

В уральском городе Алапаевск прекратили полномочия депутата местной думы, в отношении которого вступил в силу приговор суда.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2022 года депутат Алапаевской городской думы был признан виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения. Судом ему был назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, приговор вступил в законную силу. По закону, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в силу обвинительного приговора суда. Однако, несмотря на это, народный избранник продолжал оставаться в думе и не спешил сдавать мандат.

Прокуратура внесла представление председателю думы об устранении нарушений. После этого полномочия депутата были досрочно прекращены.

Имя парламентария в ведомстве не называют. Ранее сообщалось, что речь может идти о бывшем замдиректора МКУ "Дирекция единого заказчика" Андрее Дедюхине.

Теги: депутат, суд, прокуратура, Алапаевск


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