Под Тюменью вспыхнул ландшафтный пожар

Под Тюменью вспыхнула сухая трава.

В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили Накануне.RU, что горит сухая растительность недалеко от деревни Быкова. В настоящий момент площадь ландшафтного пожара составляет около 45 гектаров.

Участие в тушении пожара принимают семь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС России по Тюменской области.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям, независимо от организационно-правовой формы, запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.